أسواق المواشي في الذيد وكلباء وخورفكان تستكمل استعداداتها لعيد الأضحى

الشارقة (الاتحاد)

استكملت إدارة سوق المواشي في الذيد، وأسواق المواشي في كلباء وخورفكان، استعداداتهما لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة ونوعية، ووفق أعلى المعايير والخدمات التي تلبي بدورها احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وزوارها.

وقال طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى:«سوق المواشي في الذيد على أتم الاستعداد لاستقبال أهالي وزوار المنطقة في عيد الأضحى المبارك، وتقديم لهم خدمات نوعية ومتميزة ترضيهم وتلبي احتياجاتهم بأعلى مستويات الجودة، وضمن إجراءات سريعة ومتكاملة، يقدمها لهم فريق متكامل وكادر فني مؤهل يضم أطباء وبيطريين ومفتشين، بالإضافة إلى جاهزية التقنيات والمعدات التي يتم استعمالها خلال الذبح، مع تخصيص خيمة انتظار مجهزة بجميع المستلزمات لخدمة الزوار».

ويفتتح المسلخ أبوابه في اليوم الأول من الساعة 6:15 صباحاً إلى الساعة 2:30 ظهراً، وفي اليوم الثاني من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً، وساعات عمل المسلخ في اليوم الثالث من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً، ويبدأ المسلخ باستقبال وذبح الأبقار والجمال من بعد الساعة 11:00 صباحاً، والحد الأقصى للأضاحي لكل فرد لا يتعدى الـ7 ذبائح في اليوم الأول، واليوم الثاني من العيد.