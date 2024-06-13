افتتاح سوق العامرة المؤقـت للمواشي في العين

إيهاب الرفاعي (العين)

افتتحت بلدية العين سوق العامرة المؤقت للمواشي، للتسهيل على الأهالي للحصول على احتياجاتهم من المواشي وفتح قنوات تسويقية جديدة للمواطنين المنتجين للمواشي.

يقع السوق في منطقة العامرة – شمال، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 6500 متر مربع، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة تعبئة النموذج المعتمد وإرفاق المستندات والوثائق اللازمة لهذا الغرض للحصول على تصريح المشاركة، ويستمر السوق حتى تاريخ 15 يونيو الجاري وبحسب أوقات العمل الموضحة في نموذج طلب المشاركة.

ويحرص مركز التواجد البلدي التابع لبلدية مدينة العين على تفعيل الدور البلدي وفق العديد من الأولويات، ومن ضمنها تعزيز التفاعل المجتمعي ورصد وتلبية احتياجات سكان المناطق والأحياء وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين.

وتأتي مبادرة سوق العامرة المؤقت للمواشي ضمن قائمة المبادرات المجتمعية للمركز، ولدعم المواطنين من المنتجين وأصحاب الثروة الحيوانية وفق المعايير المعتمدة لهذه الأنشطة في إمارة أبوظبي وبحسب التنسيق المستمر مع جهات الاختصاص، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، والارتقاء بجودة المظهر العام والحد من الممارسات السلبية ومن ضمنها البيع العشوائي وغير المرخص، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع المستهلكين والمستفيدين.

في الوقت ذاته، كثفت بلدية مدينة العين من إجراءاتها الرقابة والتفتيشية على سوق العين المركزي للمواشي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وضمان سلامة المواشي من أغنام وأبقار وجمال، المعروضة أمام الجمهور، يتم متابعة مدى التزام كافة الحظائر بمختلف ضوابط واشتراطات الصحة العامة والتحقق من صحة وسلامة الحيوانات على اختلافها، ومراقبة مستويات النظافة العامة في مختلف المرافق، والتي تضمن سلامة المستهلكين.