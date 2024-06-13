بلدية الحمرية تكثف حملاتها التفتيشية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت إدارة بلدية الحمرية في الشارقة على أنه تم تهيئة فرق عمل من مختلف الإدارات، والأقسام بهدف متابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك في المنطقة، كما يتضمن دورها القيام بعملية الرقابة على منافذ البيع الغذائية والمطاعم، بالإضافة إلى الشواطئ، حيث تشهد منطقة الحمرية توافد الزوار والأهالي إلى المنطقة، وقد تم إعداد الخطط التشغيلية التي تعكس حرص الإدارة على الانتهاء من كافة أعمال التزيين والتنظيف، وكذلك الرقابة والتفتيش على آلية سير الأعمال، بهدف خلق حالة من الرضا والسعادة في أوساط المجتمع من القاطنين والزوار والسياح إلى المنطقة.

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية قائلاً لـ«الاتحاد»: أنجزت البلدية أعمالاً متواصلة طيلة الأيام الماضية في ظل حرصها على تغذية الذائقة الفنية لدى مستخدمي وعابري الطرق والتي تعبر عن الأجواء الاحتفالية والكرنفالية والفرحة بالعيد، وفقاً لتصاميم خاصة مستوحاة من روحانية عيد الأضحى المبارك.حيث تعمل بلدية الحمرية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم أرقى الخدمات في مختلف أعمال البلدية.

وأضاف: لقد كثفت بلدية الحمرية جهودها في مجال الخدمات الشاطئية بمنطقة الحمرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، علاوةً على تعزيز إجراءات السلامة العامة والأمن على شاطئ الحمرية، المتمثلة بتوفير منقذين متخصصين على طول امتداد الشاطئ، إلى جانب توفير منصات إنقاذ بحري وتحديد الأماكن المخصصة للسباحة.