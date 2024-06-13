الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الحمرية تكثف حملاتها التفتيشية

خلال إحدى الزيارات التفتيشية (من المصدر)
14 يونيو 2024 01:08

لمياء الهرمودي (الشارقة) 

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد تخريج 578 طالباً من «الإمارات الوطنية»
الإمارات تؤكد الالتزام تجاه الشعب الأوكراني وإعادة الإعمار

أكدت إدارة بلدية الحمرية في الشارقة على أنه تم تهيئة فرق عمل من مختلف الإدارات، والأقسام بهدف متابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك في المنطقة، كما يتضمن دورها القيام بعملية الرقابة على منافذ البيع الغذائية والمطاعم، بالإضافة إلى الشواطئ، حيث تشهد منطقة الحمرية توافد الزوار والأهالي إلى المنطقة، وقد تم إعداد الخطط التشغيلية التي تعكس حرص الإدارة على الانتهاء من كافة أعمال التزيين والتنظيف، وكذلك الرقابة والتفتيش على آلية سير الأعمال، بهدف خلق حالة من الرضا والسعادة في أوساط المجتمع من القاطنين والزوار والسياح إلى المنطقة.
وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية قائلاً لـ«الاتحاد»: أنجزت البلدية أعمالاً متواصلة طيلة الأيام الماضية في ظل حرصها على تغذية الذائقة الفنية لدى مستخدمي وعابري الطرق والتي تعبر عن الأجواء الاحتفالية والكرنفالية والفرحة بالعيد، وفقاً لتصاميم خاصة مستوحاة من روحانية عيد الأضحى المبارك.حيث تعمل بلدية الحمرية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم أرقى الخدمات في مختلف أعمال البلدية.
وأضاف: لقد كثفت بلدية الحمرية جهودها في مجال الخدمات الشاطئية بمنطقة الحمرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، علاوةً على تعزيز إجراءات السلامة العامة والأمن على شاطئ الحمرية، المتمثلة بتوفير منقذين متخصصين على طول امتداد الشاطئ، إلى جانب توفير منصات إنقاذ بحري وتحديد الأماكن المخصصة للسباحة.

عيد الأضحى
الإمارات
عيد الأضحى المبارك
الحملات التفتيشية
بلدية الحمرية
الحمرية
مبارك راشد الشامسي
آخر الأخبار
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
الترفيه
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
اليوم 14:00
حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«يوم التروية».. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لمشعر مِنى
14 يونيو 2024
منطقة مشتعلة عقب إطلاق صواريخ حدودية من لبنان إلى إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
مساعٍ أميركية لمنع «حرب شاملة» بين إسرائيل ولبنان
14 يونيو 2024
ترامب يلوح لمؤيديه في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في واشنطن لكسب تأييد النواب «الجمهوريين»
14 يونيو 2024
ينس ستولتنبرغ يتحدث مع وزير الدفاع الأوكراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزراء دفاع «الناتو» يوافقون على مهمة لدعم أوكرانيا
14 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©