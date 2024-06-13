لجنة تأمين الفعاليات في دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، استعداداتها لتأمين كافة الفعاليات والمناطق السياحية والمهمة في الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر خطة مُتكاملة لعمل الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، بهدف تعزيز الأمن والأمان، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة العيد.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إن الجنة أنهت كافة استعداداتها لتأمين فعاليات عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، والتي شملت تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيفاً للازدحامات المرورية، وتحقيقاً لانسيابية الحركة من خلال التعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء الغيثي، أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تتضمن توفير 429 دورية أمنية، و21 دورية إنقاذ بري، و34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، و5 غرف عمليات، و135 سيارة إسعاف، و51 دراجة هوائية، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و62 مركبة للدفاع المدني، وتوفير شواطئ للعائلات، و24 رافعة صغيرة، و5 مستجيب «CBRN». وبين اللواء الغيثي، أن خطة تأمين العيد، تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ 107 قطارات، و14388 مركبة فاخرة «ليموزين»، و12632 مركبة للأجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لشرطة دبي لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة، والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.