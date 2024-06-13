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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلا بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلا بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
13 يونيو 2024 20:54

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 352 نزيلاً، من الذين يقضون فترة محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
بهذه المناسبة، رفع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة العفو عن المحكومين، وحرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج، وسبيلاً للعودة ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع يشاركون في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

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