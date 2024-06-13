«حفظ النعمة» يطلق مبادرة «خير العشر من ذي الحجة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مشروع «حفظ النعمة» مبادرة «خير العشر من ذي الحجة» للعام الخامس على التوالي، وهي إحدى مبادرات حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للحجاج المغادرين عبر منفذ الغويفات الحدودي من خلال توزيع حقائب الحاج عليهم.

وقال سلطان الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة، إن «المبادرة تأتي بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية وأمن المنافذ، حيث تم توزيع 1500 حقيبة على الحجاج بوزن إجمالي يقارب 9 أطنان، وذلك في إطار دعم الحجاج المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بكل يسر وراحة».

وأضاف الشحي أن المشروع قام أيضاً بإطلاق حملة لتوزيع المواد الغذائية والملابس على 300 أسرة في مختلف مدن منطقة الظفرة، حيث تم توزيع ما يقارب 25 طناً من المواد الغذائية، و5 أطنان من الملابس على الأسر المستفيدة في مدينة زايد، دلما، ليوا، المرفأ، السلع وغياثي.

تعتبر مبادرة «خير العشر من ذي الحجة»، مثالاً رائعاً على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، فهذه المبادرة النبيلة تجسد القيم الإسلامية السامية في مساعدة المحتاجين وتيسير أداء فريضة الحج على ضيوف الرحمن، كما أنها تعزز مبادئ التكافل والتراحم في المجتمع الإماراتي، وتسهم في نشر ثقافة العطاء والبذل وخدمة الآخرين.