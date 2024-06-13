جاهزية تامة في عجمان لاستقبال عيد الأضحى

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، استكمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل المعاملات المتعلقة بخدماتها عبر القنوات الذكية، انسجاماً مع جهودها المبذولة، للتسهيل على المتعاملين وتمكينهم من إتمام معاملاتهم في أي وقت ومكان.

وأكدت الدائرة، أن المقاصب جهزت بشكل تام مستندة للكادر الطبي، الذي يعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح، وفقاً للمعايير العالمية، للتأكد من سلامة الأضاحي، وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

ودعت الدائرة الجمهور لذبح الأضاحي في المقصب، وعدم التعامل مع الجوالة، حيث تعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على الرقابة على من يخالف التعليمات الصادرة بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون، وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك.

وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جاهزية الشحنات الواردة لسوق المواشي، وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية.

وأعلنت الدائرة إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.