الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جاهزية تامة في عجمان لاستقبال عيد الأضحى

جاهزية تامة في عجمان لاستقبال عيد الأضحى
14 يونيو 2024 01:08

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد تخريج 578 طالباً من «الإمارات الوطنية»
الإمارات تؤكد الالتزام تجاه الشعب الأوكراني وإعادة الإعمار

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، استكمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل المعاملات المتعلقة بخدماتها عبر القنوات الذكية، انسجاماً مع جهودها المبذولة، للتسهيل على المتعاملين وتمكينهم من إتمام معاملاتهم في أي وقت ومكان. 
وأكدت الدائرة، أن المقاصب جهزت بشكل تام مستندة للكادر الطبي، الذي يعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح، وفقاً للمعايير العالمية، للتأكد من سلامة الأضاحي، وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.
ودعت الدائرة الجمهور لذبح الأضاحي في المقصب، وعدم التعامل مع الجوالة، حيث تعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على الرقابة على من يخالف التعليمات الصادرة بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون، وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك.
وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جاهزية الشحنات الواردة لسوق المواشي، وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية.
وأعلنت الدائرة إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.   

بلدية عجمان
المقصب المركزي
مقصب عجمان
عجمان
عيد الأضحى المبارك
الإمارات
عيد الأضحى
دائرة البلدية والتخطيط
آخر الأخبار
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
الترفيه
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
اليوم 14:00
حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«يوم التروية».. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لمشعر مِنى
14 يونيو 2024
منطقة مشتعلة عقب إطلاق صواريخ حدودية من لبنان إلى إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
مساعٍ أميركية لمنع «حرب شاملة» بين إسرائيل ولبنان
14 يونيو 2024
ترامب يلوح لمؤيديه في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في واشنطن لكسب تأييد النواب «الجمهوريين»
14 يونيو 2024
ينس ستولتنبرغ يتحدث مع وزير الدفاع الأوكراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزراء دفاع «الناتو» يوافقون على مهمة لدعم أوكرانيا
14 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©