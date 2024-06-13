«الشارقة الخيرية» تفرج كربة 16 سجيناً

الشارقة (الاتحاد)

فاجأت جمعية الشارقة الخيرية 16 سجيناً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية بسداد مديونياتهم البالغة قيمتها قرابة مليون درهم، والتي كانت سبباً في الأحكام القضائية التي اقتضت حجزهم خلف القضبان.

وجاءت مبادرة الجمعية ضمن مبادراتها خلال حملة عيد الأضحى المبارك والتي بموجبها انتهت محكومية هؤلاء الأشخاص، وعادوا بفرح وسرور إلى أحضان أسرهم ليقضوا العيد في أجواء من البهجة وسط ذويهم.

وتوجه عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بالشكر إلى المحسنين الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة الإنسانية، التي أنهت معاناة هؤلاء الأشخاص الذين قادهم تعسرهم في سداد مديونياتهم إلى البقاء خلف القضبان، مؤكداً أن هذه المبادرة تنبثق من مشروع تفريج كربة الذي يتم تنفيذه على مدار العام ويستفيد منه الآف المتعسرين سنوياً، وقد تمكنت الجمعية من تفريج كربة 2077 حالة خلال عام (2023) بتكلفة مالية بلغت 9.1 مليون درهم.