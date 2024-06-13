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علوم الدار

تخريج 290 من برنامج الدبلوم المهني لمنظومة التميز الحكومي

عمر العلماء والحضور خلال حفل تكريم الخريجين (وام)
14 يونيو 2024 01:06

دبي (وام)

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احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 290 منتسباً لاثنتي عشرة دفعة لبرنامج الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي، ضمن فئة «مقيم منظومة التميز الحكومي» التي يهدف البرنامج من خلالها إلى تأهيل وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التميز الحكومي، ما يدعم جهود تعزيز ثقافة التميز والحوكمة.
حضر حفل تكريم الخريجين، الذي نظم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز التميز على المستويين المؤسسي والفردي يمثل محوراً أساسياً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وفي جهودها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بتحويل العمل الحكومي إلى نموذج عالمي ريادي في مجالات التميز وجودة الأداء، يدعم توجهات الدولة ويعزز مسيرتها في صناعة مستقبل العمل الحكومي.

الدبلوم المهني
عمر العلماء
الإمارات
التميز الحكومي
برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
وزارة شؤون مجلس الوزراء
جامعة حمدان بن محمد الذكية
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