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«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح الباب أمام رواد العمل الإنساني والمجتمعي

«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح الباب أمام رواد العمل الإنساني والمجتمعي
14 يونيو 2024 01:06

الشارقة (الاتحاد)

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وجه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» دعوة لرواد العمل الإنساني والمجتمعي حول العالم للمشاركة في «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، من خلال فئة التقديم المباشر «أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، لتكريم الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، التي قدَّمت مبادرات اتصالية استثنائية أحدثت فرقاً ملموساً في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتحتفي الجائزة في دورتها الحادية عشرة بالأعمال المرشحة التي تبرز قيم التعاضد والتضامن والدعم الاجتماعي، وتسلِّط الضوء على الحملات والمبادرات التي تعزِّز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمساهمات الاجتماعية، وتترك بصمة واضحة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مستدامة. ويستمر قبول طلبات الترشح لفئات لجائزة حتى 1 أغسطس 2024.
وتتميز جائزة «أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، التي تشتمل على جائزتين: واحدة للقطاع الحكومي وأخرى للقطاع الخاص، بمعايير تعكس التزام جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بالتأثير الإيجابي والمستدام، حيث يشترط للترشح لها تقديم حملة تبرز استراتيجية اتصال متكاملة وفعّالة، تدمج الجوانب الإنسانية والاجتماعية مع أهداف المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تركز على القيم الإنسانية والاجتماعية بدون أهداف ربحية. ومن المهم بناء جسور تواصل فعّالة وتشجيع التفاعل والحوار حول الأنشطة التطوعية والإنسانية، إلى جانب مراعاة خصائص واحتياجات الأفراد الاجتماعية والنفسية في تصميم وتنفيذ الحملات.

الإمارات
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الشارقة
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
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