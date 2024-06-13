بلدية أبوظبي توعّي بـ«الإجهاد الحراري»

بلدية أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية افتراضية عبر برنامج (مايكروسوف تيمز) استهدفت تعزيز الوعي والمعرفة لدى العمال والمسؤولين عن المواقع الإنشائية بشأن الإجهاد الحراري، ومعايير الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، خلال فصل الصيف.

واستهدفت الورشة التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر في المواقع الإنشائية، خلال فترة الصيف في أبوظبي، بالإضافة إلى توعية العمال بمتطلبات السلامة، وذلك ضمن إطار حماية صحة العمال وسلامتهم، والحرص على توفير بيئة العمل الآمنة لهم.

وحثت الورشة المسؤولين عن مواقع الإنشاءات ضرورة وإلزامية تنفيذ القرار رقم (401 لسنة 2015) في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقتضي بأن تحدد ساعات وقف العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.

كما تناولت الورشة طرق العمل الآمن، وضرورة توفير محاليل التروية للعمال في المواقع، للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وللحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين في مواقع البناء والإنشاء.