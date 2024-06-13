ذياب بن طحنون يترأس اجتماع «أمناء» جامعة العين

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، اجتماع مجلس أمناء جامعة العين للعام الجامعي 2023-2024 في مقر الجامعة في أبوظبي، وبحضور أعضاء المجلس.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس المجلس، ضرورة مواكبة التطور في التعليم ودمج الذكاء الاصطناعي في المساقات، وتعزيز مهارات الطلبة من خلال دمج التعليم النظري بالتطبيقي.

واطلع المجلس على أبرز الإنجازات الأكاديمية في الجامعة على مستوى التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية حيث حققت جامعة العين تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على مستوى الجامعات العالمية والمحلية. حيث تقدمت إلى المرتبة 552 عالمياً، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية 2025، وضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، بحسب تصنيف «التايمز العالمي لتأثير الجامعات العالمية» 2024.

كما اطلع المجلس على أحدث التطورات الأكاديمية والخطط الدراسية والمساقات العلمية التي تضمها الجامعة والبرامج والتخصصات المطروحة في مختلف الكليات. والسياسات الاستراتيجية التي تتبعها جامعة العين لتطوير وتعزيز خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، من خلال البحث العلمي، ودورات تدريبية متخصصة.