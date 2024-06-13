سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة البالغ عددهن 533 خريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

واستُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمةً وجه خلالها شكره لسمو رئيس جامعة الشارقة على تشريفه وحضوره حفل التخرج، مهنئاً خريجات درجة البكالوريوس وذويهم.

وأشار إلى أن هذا الحفل يأتي للاحتفاء بكوكبة جديدة من خريجات جامعة الشارقة المتسلحات بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لتهيئتهن إلى سوق العمل، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يأتي نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، التي تحرص على أن تكون جامعة الشارقة في طليعة الجامعات على مستوى الدولة والمنطقة والعالم. وقام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتسليم الشهادات للخريجات من كافة برامج البكالوريوس في كليات إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والهندسة مباركاً سموه للخريجات ومتمنياً لهن التوفيق في حياتهن القادمة.