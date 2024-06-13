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علوم الدار

محمد الشرقي: هدفنا أسر مستقرة تسهم في بناء الوطن

محمد الشرقي خلال لقائه سعيد اليليلي وأسرته ( وام)
14 يونيو 2024 01:08

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أسرة سعيد سيف خلفان اليليلي، الفائزة بمجموعة من الجوائز والتكريمات في مجالات مختلفة.
وهنّأ سموه سعيد سيف اليليلي وأسرته، على إنجازاتهم وتميزهم، مؤكداً أهمية الأسرة في المجتمع، ومشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم ممكنات بناء أسر مستقرة تقوم على القيم والمبادئ، وتسهم بفاعلية في بناء الوطن.
وحصلت أسرة سعيد سيف اليليلي على جوائز مختلفة، منها جائزة خليفة التربوية في مجال خدمة المجتمع، فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للابنة عهد سعيد اليليلي، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، مسابقات الشطرنج للابن عامر سعيد اليليلي.
من جانبه، عبر سعيد سيف اليليلي وأفراد أسرته، عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، واهتمام سموه بتقدير المتميزين، مما يشكّل حافزاً على مواصلة مسيرة العطاء والتميز وخدمة الوطن.
حضر اللقاء،الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
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