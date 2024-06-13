الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 223 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 223 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى
13 يونيو 2024 22:26

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 223 نزيلا في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.
جاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في هذه الأيام المباركة والسعيدة.
من جهته، رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكدا أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 481 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلاً بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
الإفراج عن نزلاء
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:33
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 686 من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
علوم الدار
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 686 من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 18:32
أحمد بالهول الفلاسي يكرم الفائزين في تحدي روّاد الأعمال
علوم الدار
أحمد بالهول الفلاسي يكرم الفائزين في تحدي روّاد الأعمال
اليوم 23:54
الشرطة الفرنسية تحرس الشاحنة المستخدمة في هجوم نيس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السجن بحق منفذي هجوم نيس عام 2016
اليوم 23:37
بطولة حمدان بن زايد لرماية السيدات تنطلق مطلع يوليو
الرياضة
بطولة حمدان بن زايد لرماية السيدات تنطلق مطلع يوليو
اليوم 23:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©