حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 481 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 481 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تعكس هذه المكرمة السامية اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة، وانطلاقاً من قيم العفو والتسامح المترسخة جذورها في مجتمع دولة الإمارات.

جاء أمر سموه إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد كشوف العفو والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية، في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة لأسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.

وأعرب المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لمكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بالعفو عن النزلاء، والتي تعكس حرص سموه على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة.

كما توجه النائب العام لإمارة رأس الخيمة بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.