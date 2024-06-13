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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. آمنة الضحاك تشارك في المؤتمر الدولي لتنفيذ «العقد الدولي للعمل.. الماء من أجل التنمية المستدامة»

آمنة الضحاك خلال المشاركة في المؤتمر
13 يونيو 2024 23:27

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً رفيع المستوى إلى جمهورية طاجيكستان، للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث بشأن تنفيذ «العقد الدولي للعمل.. الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028» المنعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024 في إطار «مسار دوشانبيه للمياه»، وذلك برعاية من فخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان.واستقبل دولة قاهر رسول زاد، رئيس وزراء طاجيكستان، معالي الدكتورة آمنة الضحاك، والوفد المرافق لها بحضور الدكتور محمد العريقي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان والسفير غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

واستقبل دولة قاهر رسول زاد، رئيس وزراء طاجيكستان، معالي الدكتورة آمنة الضحاك، والوفد المرافق لها بحضور الدكتور محمد العريقي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان والسفير غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان.
ونقلت معاليها، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معاليه وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والتقدم.
من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء طاجيكستان، معاليها تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لا سيما في قطاع المياه، والطاقة المتجددة، والبيئة والتغيير المناخي، والنقل، والخدمات اللوجستية.

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وأشادت معاليها، في كلمة لها خلال المؤتمر، بالجهود العالمية في تعزيز استدامة المياه، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على إيجاد حلول حاسمة لقضية ندرة المياه ودمجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام والأمن العالميين.
وقالت معاليها: إن دولة الإمارات تبذل جهوداً متواصلة للمحافظة على المياه، إذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في التاسع والعشرين من فبراير 2024 «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة التحدي العالمي في ندرة الماء، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي إلى جانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم، مشيرة كذلك إلى استضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2026، بالتعاون مع جمهورية السنغال.
على هامش أعمال المؤتمر، اجتمعت معالي آمنة الضحاك مع معالي بهادور شير عليزاده، رئيس لجنة حماية البيئة في طاجيكستان، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المحافظة على البيئة وتكنولوجيا معالجة المياه والطاقة المتجددة.

كما التقت معاليها مع ميكي فان جينكن المبعوث الخاص للمياه لمملكة هولندا، مشيدةً بجهود هولندا في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة في عام 2023، بالتعاون مع طاجيكستان، وأعربت عن تطلع الدولة للبناء على مخرجات المؤتمرات الدولية التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ضم وفد الدولة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة مصدر.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آمنة الضحاك
الماء
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