"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وقال الأرصاد: إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق رسالة نشرها في حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.