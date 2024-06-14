"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وقال الأرصاد: إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق رسالة نشرها في حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
#أقل_ درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 20.2°C in Raknah (Al Ain) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/MyO7VEURMn— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 14, 2024