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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

موضوعية
14 يونيو 2024 08:32

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وقال الأرصاد: إن أقل  درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق رسالة نشرها في حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

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