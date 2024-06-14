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علوم الدار

"الإمارات للإفتاء" يرفع جاهزيته لاستقبال الاستفسارات حول فتاوى مناسك الحج

"الإمارات للإفتاء" يرفع جاهزيته لاستقبال الاستفسارات حول فتاوى مناسك الحج
14 يونيو 2024 12:23

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاهزيته لتقديم الخدمات الإفتائية المتعلقة بموضوعات أحكام وفتاوى مناسك الحج والعمرة، وأحكام عيد الأضحى المبارك، وأحكام الأضحية وأهم مسائلها.

وحرص المجلس على التنسيق مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، لتفعيل الخط الدولي الساخن المخصص لاستقبال أسئلة حجاج الإمارات والإجابة عن أحكام مناسك حجهم.

وأكد المجلس أن الخدمات الهاتفية للرد على أسئلة الجمهور متوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الحج، بدءا من يوم غد السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويوفر مركز الاتصال فتاوى شرعية باللغات العربية والإنجليزية والأردو.

كما قدم المجلس برنامجا علميا للكفاءات المختصة بالآراء الشرعية التابعة للمجلس وذلك بهدف توحيد الأجوبة الإفتائية المقدمة لكافة أفراد المجتمع بصورة تبرز منهج التيسير والتسامح، وترفع الحرج عن المجتمع، من خلال إعداد دراسات إفتائية مؤصلة تراعي واقع المجتمع الإماراتي وتستجيب للتحديات الراهنة.

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
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