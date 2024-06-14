أمن «الموانئ والجمارك» يستعد لاستقبال المركبات خلال إجازة العيد

أكملت إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، استعدادها لاستقبال الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة أمنيا، في إمارة دبي خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان انسيابية حركة الدخول والخروج في هذه المناطق. وأكد سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جميع فرق العمل المعنية كثفت جهودها حفاظا على انسيابية حركة دخول المركبات في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة أمنياً، مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار الاستعدادات التي تتبعها مختلف الجهات المختصة بالإمارة، لضمان استمرارية الأعمال وعدم توقفها خلال العطلات، وبهدف ترسيخ موقع دبي كمركز تجاري واقتصادي رائد في المنطقة. وقال النيادي، إن الإجراءات الأمنية المتخذة تشمل تعزيز التفتيش والمراقبة في المنافذ الرئيسة للدخول والخروج من المناطق التي تشرف عليها إدارة الأمن، إضافة إلى تكثيف دوريات إدارة الأمن التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة واستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات التي تعزز الجوانب الأمنية، لضمان التزام الأفراد بالتعليمات واتباع الإرشادات الصادرة بهدف المساهمة في الحفاظ على الأمن والنظام خلال عطلة عيد الأضحى في تلك المناطق.

وتغطي هذه الإجراءات الأمنية، 8 مناطق تقع تحت إشراف المؤسسة، من بينها ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، وجافزا، وميناء راشد، وميناء الحمرية، ومدينة دبي الملاحية، والأحواض الجافة العالمية ومرفأ ديرة، حيث شهدت هذه المناطق حركة نشطة خلال النصف الأول من عام 2024، مع إصدار أكثر من مليون ونصف المليون تصريح أمني ودخول نحو 15 مليون مركبة، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على تلك المناطق ونمو حجم الأعمال فيها.