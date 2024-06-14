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شرطة الشارقة تسترجع 300 ألف درهم سرقت بالاحتيال الإلكتروني

شرطة الشارقة تسترجع 300 ألف درهم سرقت بالاحتيال الإلكتروني
14 يونيو 2024 17:49

سعيد أحمد (الشارقة) 
نجحت شرطة الشارقة في إعادة مبلغ 300 ألف درهم، سرقت من مواطنة بطريقة الاحتيال الالكتروني، بعد أن قام مجهول بسحب المبلغ من حسابها البنكي.وقال العميد عمر احمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن المواطنة تعرضت لعملية نصب إلكتروني، وعلى الفور أبلغت الجهات الأمنية، والتي بدورها قامت الشرطة بالتواصل مع البنك وطلبت منه بتجميد المبلغ قبل سحبه، وتم إرجاعه إلى المواطنة.
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني، وعادة تكون مستنسخة لمواقع رسمية، مع إطراء تغيير طفيف لا يلاحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي. 
وحذر العميد عمر أبو الزود، أفراد المجتمع من التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، والحرص على تفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكداً على أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية، كأرقام الحسابات البنكية أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق الـOTP مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة، والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني المستخدم، وتجنب الروابط المشبوهة في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتجنب استخدام بطاقات الحسم المباشر أو التحويلات البنكية المباشرة، والمحافظة على تحديث نظام التشغيل والبرامج الأخرى بانتظام لتجنب الثغرات الأمنية. 

 

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