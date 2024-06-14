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علوم الدار

حمدان بن زايد يطلع على إنجازات الهلال الأحمر خلال الربع الأول من العام

حمدان بن زايد يطلع على إنجازات الهلال الأحمر خلال الربع الأول من العام
14 يونيو 2024 18:24

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على إنجازات الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري داخل الدولة وخارجها، ووجه سموه بتعزيز مجالات استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية، والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات للمستهدفين من خدمات الهيئة في الداخل والخارج.

كما اطلع سموه على الخطة الاستراتيجية لتطوير "مشروع الغدير للحرف الإماراتية"، بغرض تمكين الحرفيين أصحاب الدخل المحدود من خلال الحِرف المستدامة، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد سموه، ببرامج وأهداف المشروع الذي يعد أحد المبادرات الرائدة للهلال الأحمر في مجال تعزيز القدرات والتمكين الاجتماعي للأسر المتعففة، ووجه سموه بالمضي قدماً في تنفيذ الخطة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحرفيين على مستوى الدولة للاستفادة من برامج "الغدير" مستقبلاً. 

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اتفاقية لتعزيز قدرات مشروع الغدير للحرف الإماراتية

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بقصر النخيل لمعالي الدكتور حمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، بحضور ناصر محمد المنصوري وكيل الديوان، وراشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف للهيئة، وهند خميس المحيربي مديرة "مشروع الغدير".

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الهلال الأحمر الإماراتي
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
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