في أبوظبي.. مجسمات ضوئية «صديقة للبيئة» احتفاءً بعيد الأضحى

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، تزينت أبوظبي والعين والظفرة بمجسمات وتشكيلات ضوئية مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وتحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، وغيرها.

وانتهت بلدية مدينة أبوظبي من تركيب 2700 قطعة مضيئة بين أعمدة الإنارة في العديد من المناطق، كما انتهت بلدية مدينة العين من تنفيذ 370 من التشكيلات واللوحات الضوئية المتناسقة.