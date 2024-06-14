عبدالله بن زايد يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في سلوفينيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، معالي تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا.

بحث سموه خلال اللقاء - الذي عقد في العاصمة ليوبليانا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لجمهورية سلوفينيا - مع معالي تانيا فاجون، مسارات التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين.

واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون في مختلف القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة، والمناخ.

وأعرب سموه عن امتنانه لمعالي تانيا فاجون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذه الزيارة شكلت فرصة مهمة للحوار وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا التي تهم البلدين والمتصلة بمساعيهما لدفع علاقات التعاون نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع سلوفينيا، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي تانيا فاجون، مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى النمسا، سفير الدولة غير المقيم لدى سلوفينيا.