الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحجاج يبيتون في "منى" قبل الوقوف على عرفة

الحجاج يبيتون في "منى" قبل الوقوف على عرفة
14 يونيو 2024 21:03

توافد حجاج دولة الإمارات على مشعر منى وسط جهود حثيثة من مكتب شؤون الحجاج لتسكينهم في مخيماتهم، وتوفير كل ما يلزم لتأمين سلامتهم وراحتهم.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، تواصل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن الفرق الطبية أجرت مسحاً طبياً على الحجاج قبيل المغادرة للاطمئنان على سلامتهم وقدرتهم على بدء التوافد إلى المشاعر المقدسة من دون أي أعراض.

وأضاف أن مكتب شؤون الحجاج أنهى الاستعدادات كافة الخاصة بتأمين مخيمات الحجاج تمهيداً لتسكينهم وتأمين احتياجاتهم خلال أدائهم للمناسك في منى، وعرفة، ومزدلفة، مؤكداً جاهزية فرق العمل في المكتب.
وقال الدرعي إن الأعمال التحضيرية سارت وفق الخطط التي وضعت مسبقاً على مستوى تأمين الخدمات الميدانية إضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج واستغلال هذه الأوقات في الدعاء والعبادة.

أخبار ذات صلة
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
مقتنيات فريدة تجسد عظمة شعائر الحج يعرضها متحف الشارقة الحضارة الإسلامية

ونوه رئيس مكتب شؤون الحجاج إلى المتابعة المتواصلة للقيادة الرشيدة التي أكدت ضرورة التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم.
وأثنى الدرعي على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها المتواصلة خلال موسم الحج، منوهاً بدور الحملات الإماراتية وفرق العمل الميدانية في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إدارياً وإشرافياً.

المصدر: وام
الحج
الحجاج
مشعر منى
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
اليوم 20:10
بوتين يتحدث أمام جنود في حفل تكريمهم
الأخبار العالمية
بوتين يكشف عن عدد جنود بلاده المقاتلين في أوكرانيا
اليوم 22:47
هيكل تيروصور في أستراليا
الترفيه
استخراج حفريات حيوان عاش قبل نحو 100 مليون سنة
اليوم 22:23
اجتماع وزراء دفاع دول الناتو
الأخبار العالمية
الناتو يوافق على خطة لإدارة مهمته العسكرية في أوكرانيا
اليوم 21:55
سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا يفتتح معرض سايتكس 2024
اقتصاد
سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا يفتتح معرض سايتكس 2024
اليوم 21:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©