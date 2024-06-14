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«البلديات والنقل» تمنح مهلة لتصويب أوضاع المباني القائمة والمنفذة من دون ترخيص

«البلديات والنقل» تمنح مهلة لتصويب أوضاع المباني القائمة والمنفذة من دون ترخيص
15 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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منحت دائرة البلديات والنقل مهلة عامين لأصحاب المباني القائمة والمنفذة من دون تراخيص بناء لتصويب أوضاعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة العامة في جميع المنشآت في الإمارة.
وأصدرت الدائرة التعميم رقم (4) للعام 2024 بشأن مهلة تقنين أوضاع المباني القائمة والمنفذة من دون تراخيص بناء في أبوظبي، موضحة أنها منحت فترة سماح تمتد لعامين، ابتداءً من يونيو الجاري لجميع ملاك العقارات لتقنين أوضاع المباني والمنشآت التابعة لهم باستخراج التصاريح اللازمة، حيث تضمن هذه الإجراءات سلامة المباني إنشائياً، ومستوى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في الإمارة. 
وأكدت الدائرة في بيان صحفي، أن دورات التفتيش المعنية بشؤون المباني وأحوالها مستمرة، وتشمل جميع المباني القائمة في الإمارة، حرصاً على أمن وسلامة كافة مستخدميها.
وتسعى الدائرة في جميع نشاطاتها ومبادراتها إلى اتباع أفضل معايير وممارسات الرقابة على المباني، لتعزيز جودة الحياة العامة، وضمان مصالح الأطراف المعنية كافة، وتحديداً ملاك العقارات القائمة في الإمارة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، والاستفادة من فترة السماح لتصحيح أوضاع أي مبنى مخالف لهذه اللوائح.
ويستفيد من المهلة جميع المباني التي تم تشييدها من دون ترخيص بناء قبل يونيو 2024.

دائرة البلديات والنقل
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