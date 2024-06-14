415 خريجاً من «أكاديمية شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورات الجامعيين وصف الضباط البالغ عددهم 415 خريجاً من شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة أمن المواصلات، في ميدان التخريج بأكاديمية شرطة دبي.

حضر حفل التخريج عدد من الشيوخ ومديري الدوائر الحكومية والأمنية ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وأولياء أمور الخريجين. وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستمرار في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية وتزويدهم بالممكنات والمهارات التي تسهم في أدائهم لمهامهم بتميز واقتدار، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة للمواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة. وحثَّ معاليه خلال كلمة للخريجين والخريجات البالغ عددهم 415، على الجد والاجتهاد ومواصلة الدراسة وطلب العلم والمعرفة بشكل مستمر، ليشكلوا إضافة نوعية لأي جهة سيعملون بها، داعياً إلى التعامل الإيجابي والحضاري مع الجمهور، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، وأن ينقلوا للمجتمع رسالة الشرطة في تقديم الغالي والنفيس بكل تفانٍ وإخلاص لاستتباب الأمن والأمان في ربوع الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وكان العنصر النسائي لافتاً في حفل التخريج، حيث بلغ عدد الخريجات 118 ضابطاً وصف ضابط، في تأكيد على أهمية المرأة الإماراتية ودورها الرائد في المجتمع.

وبعد ذلك، قام معالي الفريق المري، بتوزيع الجوائز على أوائل الدورات، وبعد أداء قسم الولاء بحمل الأمانة والوفاء للقادة، استأذن قائد الطابور للانصراف والخروج من أرض الميدان. وفي الختام، التقط معالي القائد العام صورة تذكارية مع الخريجين والمشرفين على التخريج.