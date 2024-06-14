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شرطة أبوظبي تُطلع طلبة «كامبريدج» على مشاريعها الابتكارية

شرطة أبوظبي تُطلع طلبة «كامبريدج» على مشاريعها الابتكارية
15 يونيو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من طلاب مدرسة كامبريدج الثانوية بأبوظبي على المشاريع التطويرية، وأفضل الممارسات المطبقة في إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي. وتأتي الزيارة بهدف تبادل الخبرات والمعارف، وتحقيق أفضل النتائج في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.
وأكد الرائد الدكتور عبدالله سعيد الساعدي، رئيس قسم التطوير والتغيير بإدارة الابتكار واستشراف المستقبل، خلال لقائه الطلاب، حرص شرطة أبوظبي على تحفيز ابتكار حلول ذكية ومستدامة، واستشراف المستقبل في العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الابتكارات المتميزة في إدارة الابتكار وتطبيقها، مؤكداً أهمية تشجيع التفكير الابتكاري لضمان استدامة المسيرة التطويرية.
وقدم الطلاب، خلال الزيارة، عرضاً لمشاريعهم المبتكرة عن الاستدامة، وتم تحفيزهم على المزيد من الابتكار والإبداع، ودعمهم وتشجيعهم نحو التفكير الإيجابي والابتكاري.
وزار الطلاب، خلال الجولة التعريفية، مختبر الابتكار التطبيقي في إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، واستمعوا لشرح حول مفاهيم الابتكار المؤسسي والمشاريع الابتكارية، وإجراءات العمل، والممارسات والخطط المتبعة.

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