مدير أكاديمية سيف بن زايد يزور مجندي الخدمة الوطنية في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

زار اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة للأكاديمية، وتضم الدفعة طلبة الثانية عشرة خريجي الثانوية العامة لعام 2023.

وكان في استقباله، العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط.

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي: «نعتز بانضمام مجندي الخدمة الوطنية، تلبية لنداء الفخر الذي يسهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري، ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس»، مثمِّناً المواقف المشرفة لأولياء الأمور في دعم وتشجيع وحث أبنائهم على الالتحاق بالبرنامج، وحرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في نفوسهم.

وحث المجندين على الاستفادة من برامج التدريب والتعليم والدورات التدريبية التي ترفع من مهاراتهم وقدراتهم، وتساعدهم في إتمام المرحلة التخصصية بنجاح، وتسخير إمكاناتهم في خدمة وطنهم.

وتجول في عدد من مرافق الإدارة، واستمع إلى شرح حول البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها إدارة التأهيل الشرطي للمجندين والمستجدين، كما تفقد ميدان الرماية الذي يعتبر من الميادين المبتكرة التي تسهم في رفع مهارات المجندين، وتكسبهم خبرات عملية عالية في خدمة الوطن، إضافة إلى قاعات التعليم الجديدة ومركز التعليم الشرطي المبتكر.

ويأتي البرنامج ضمن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية بتعزيز الشراكة، وفق توجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الارتقاء بالعمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف، والتي تسهم في صقل مهارات وإمكانات المجندين، بما يعزز رسالتهم في خدمة الوطن.