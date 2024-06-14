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«إقامة دبي» تُعلن مواقيت العمل خلال إجازة العيد

«إقامة دبي» تُعلن مواقيت العمل خلال إجازة العيد
15 يونيو 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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حددت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك، والتي ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، فيما يُواصل مركز سعادة المُتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمين) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ويعمل مركز سعادة المُتعاملين في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.
‎ وأشارت إلى أن خدماتها الرقميّة تُمثل قنوات للتواصل وإنجاز المُعاملات بشكل سَلس يختصر الوقت والجهد، مُؤكدةً أنَّ استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى يأتي في إطار رسالة الإدارة لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد متعامليها بتقديم خدماتٍ رقميّةٍ شاملة على مدار الساعة.
‎كما يمكن للمُتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المُتعلقة بمُعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
‎وقدّمت «الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمُناسبة عيد الأضحى المُبارك إلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، سائلةً الله العليّ القدير أنّ يُعيده على الجميع بالصحّة والعافية. وأن يمُنَّ على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

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