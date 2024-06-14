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الخدمات العلاجية الخارجية تعلن مواعيد العمل خلال العيد

الخدمات العلاجية الخارجية تعلن مواعيد العمل خلال العيد
15 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لمجموعة بيورهيلث، مواعيد عمل مراكزها، وعروضها للاستعداد للعيد.
وستبقى معظم المراكز متاحة لتوفير الرعاية الصحية طوال فترة العيد، مع توفير خدمات تخصصية متنوعة تشمل طب الأسرة والأطفال والجلدية وأمراض النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة. وستفتح المراكز التالية في أبوظبي أبوابها من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً في يوم عرفة، ومن الساعة 2 ظهراً إلى 10 مساءً في أول أيام العيد، ومن الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً في ثاني وثالث أيام العيد وهي: مركز البطين الصحي، ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز المقطع الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز الباهية الصحي، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي.
كما ستفتح المراكز التالية في العين، أبوابها من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً في يوم عرفة، ومن الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً في أول أيام العيد، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً في ثاني وثالث أيام العيد: مركز الهيلي الصحي، ومركز اليحر الصحي، ومركز نعمة الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل ومركز الطوية التخصصي للأطفال.
في حين ستبقى خمسة مراكز مفتوحة على مدار الساعة: مركز سويحان الصحي، ومركز القوع الصحي، ومركز مزيد الصحي، ومركز الهير الصحي، ومركز الختم الصحي.
وستغلق المراكز التالية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية أبوابها طوال أيام العيد: مركز المشرف التخصصي للأطفال، ومركز الفلاح الصحي، ومركز الشامخة الصحي، ومركز السمحة الصحي، ومركز الظفرة لطب الأسنان، ومركز المفرق لطب الأسنان، ومركز المدينة للصحة المهنية، ومركز المويجعي الصحي، ومركز المقام الصحي، ومركز زاخر الصحي، ومركز الجاهلي الصحي، ومركز الخزنة الصحي، ومركز الشويب الصحي، ومركز الفقع الصحي، ومركز العين لطب الأسنان، ومركز رماح الصحي.
ولضمان استمرار الحصول على خدمات الفحص الطبي للإقامة، خلال العيد، ستواصل العديد من مراكز الفحص عملها طوال هذه الفترة. وسيكون مركز الفحص والصحة الوقائية في الغاليريا، جزيرة الماريه مفتوحاً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، خلال إجازة العيد، بينما سيفتح مركز الفحص والصحة الوقائية في الوحدة مول من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً في ثاني وثالث أيام العيد، وسيكون مركز الفحص والصحة الوقائية في العين مفتوحاً من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً في ثالث أيام العيد. وسيتم إغلاق جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية المتبقية طوال فترة العيد، مع استئناف ساعات العمل العادية في 19 يونيو.

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