رأس الخيمة تتزين بـ 2100 تشكيل ضوئي احتفاءً بعيد الأضحى

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انتهت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة من تزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وذلك بآلاف الأضواء والتصاميم الهندسية التي تبارك لسكان الإمارة وضيوفها. وأوضح العاملون بالدائرة أن اللوحات المضيئة حملت عبارات تعكس الأصالة الإماراتية وقيم العيش المشترك، لتشارك الجميع فرحة وأجواء العيد الجميلة التي تتميز بها رأس الخيمة، وذلك من خلال تركيب مئات المجسمات والتشكيلات الضوئية تمتد على أكثر من 20 كيلومتراً، بنظام موفر للطاقة.

وتضمنت الأشكال واللوحات الهندسية حوالي 2100 تشكيل هندسي على أعمدة الإنارة، مع أشكال هندسية مثبتة على دعامات حديدية معلقة بين الأعمدة، و60 مجسماً ثلاثي الأبعاد (3D)، بالإضافة إلى وحدات الإنارة الوميضية، حيث تتميز الإضاءة بالألوان الأساسية (الأبيض، الذهبي، الأصفر، الأزرق السماوي)، لتشكل المجسمات لوحات ضوئية متناسقة تجسد روحانيات العيد، وما يمثل لدى أفراد المجتمع. والتي كانت تصاميمها مستوحاة من معاني الفن العربي وعبارات التهاني بوصول العيد، مثل عيدكم مبارك، عساكم من عواده، وعيد أضحى مبارك بألوان متنوعة لإضفاء المزيد من البهجة والجمال على ميادين المدينة بهدف مشاركة السعادة ومشاعر البهجة في عيد الأضحى المبارك مع أفراد المجتمع.

وأكد العاملون بالدائرة مراعاة إجراءات الأمن والسلامة، خلال تركيب أعمال الزينة، واستخدام المواد المعاد تدويرها، ونظام الإضاءة الموفر للطاقة الكهربائية، وتوصيلات الكهربائية من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، وذلك حرصاً على سلامة الجمهور والممتلكات، وتأكيداً على عوامل الأمان، والقدرة على تحمل جميع العوامل المناخية، بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.