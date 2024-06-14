«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق دليلاً لتوعية الحجاج

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن 5790 متعاملاً زاروا منشآت المؤسسة للحصول على الخدمات المتعلقة بالحج خلال العام الماضي 2023، والتي تشمل التطعيمات الأساسية والداعمة قبل السفر، كتطعيم التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أو المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن مدة انتظار المتعاملين وتلقي التطعيمات لم تتجاوز 20 دقيقة.

وأكدت المؤسسة أنها عملت بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتوجيه الراغبين في أداء مناسك الحج بأهمية مراجعة المراكز الصحية قبل السفر بفترة كافية للحصول على التطعيمات اللازمة. كما حرصت على التأكد من قدرة الحجاج على أداء فريضة الحج، لاسيما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وزودت الحجاج بالمشورة حول تناول الأدوية الضرورية والإرشادات للوقاية من مضاعفات هذه الأمراض قبل السفر للديار المقدسة.

ودعت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الحجاج إلى ضرورة اتباع التدابير الصحية الوقائية أثناء الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي. كما أشارت إلى تنظيم المؤسسة للعديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية لحجاج بيت الله بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تشمل ورشاً ومحاضرات لتثقيف كافة أفراد المجتمع، بما في ذلك الموظفون في الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، وطلبة الجامعات.

وأضافت أن المؤسسة قامت بإعداد دليل توعوي شامل للحجاج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، يتضمن أهم النصائح والإرشادات الضرورية قبل وأثناء وبعد موسم الحج، مؤكدة نشر المؤسسة العديد من الرسائل التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي الصحي لدى الحجاج وأفراد المجتمع.

وأفادت لوتاه بأن المؤسسة تستبق موسم الحج وتواكب مراحله بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج، والمساندة بأطباء وممرضين لمرافقة الحجاج ضمن البعثة الرسمية، موضحة استمرار هذا الدعم أثناء تأدية مناسك الحج من خلال تزويدهم بالأدوية اللازمة التي يحتاجها أطباء وممرضو الحملات أثناء تقديمهم للخدمات الصحية، مشيرة أن المؤسسة تواصل متابعة الحالة الصحية للحجاج بعد عودتهم من أداء المناسك، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك خلال زيارتهم الروتينية للمراكز الصحية.

وتُعتبر التطعيمات إحدى أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية، حيث يتوجب على الحجاج أخذ التطعيمات اللازمة بفترة لا تقل عن 14 يوماً قبل السفر، ووفرت المؤسسة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها هذه اللقاحات.