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علوم الدار

«فرحة عيد».. في «نسائية دبي»

جانب من الفعالية (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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نظمت جمعية النهضة النسائية - إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، احتفالية للأيتام بعنوان «فرحة عيد»، وكانت فعالية ترفيهية متميزة حضرها عدد من المؤسسات المجتمعية وجمهور من السيدات، وشملت أنشطة متنوعة كالمسابقات والرسم والتلوين، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وورش عمل هادفة ومسلية تعزز المهارات الإبداعية الزاخرة بالقيم. وتم تنظيم برنامج ترفيهي ضم عدداً من الفقرات الشيقة التي تفاعل معها الأطفال كعروض التحدي، والمسابقات، ومحاكاة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تم توزيع الهدايا القيمة على الأيتام والحضور، مما كان له أثر كبير في رسم البسمة على وجوه الأطفال.
وقالت عائشة حمدان الشيخ، مدير إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية: إن المركز يحتفل كل عام بفاعلية خاصة بالأيتام قبيل العيد، وتأتي الفعالية، تماشياً مع عام الاستدامة والمبادرات المجتمعية الخيرية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأكيداً على مبادئ التلاحم الوطني بين فئات المجتمع، وإظهار ملامح التكافل الاجتماعي لهذه الفئة المستوجبة للاهتمام بها والإحسان إليها، كما أن احتفالنا اليوم مليء بالمتعة والفائدة، وفقرات ترفيهية غنية معززة للسعادة والإيجابية، ونرغب في غرس هذا الحُب في قلوب أطفالنا الصغار، كي يكونوا وجه سعادة، وتكون دولة الإمارات بلد السعادة والسعداء.

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