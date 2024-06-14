حملات تفتيشية على المنشآت غير الغذائية ومناطق الألعاب في العين

إيهاب الرفاعي (العين)

كثفت بلدية مدينة العين من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتنفيذ مجموعة من الحملات والإجراءات ممثلة بقسم الأنشطة الصحية على المنشآت غير الغذائية كصالونات الحلاقة ومراكز التجميل الرجالية والنسائية ومغاسل الملابس ومناطق ألعاب التسالي، ضمن استعداداتها الدورية والخاصة بعيد الأضحى والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على تلك المراكز قبل العيد.

كما كثفت البلدية الزيارات الدورية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية العامة والتخصصية في مراكز التجميل، والتأكد من توفير بيئة صحية آمنة لمرتادي المنشآت غير الغذائية ومدى جاهزية استقبال العملاء لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الدورية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والعامة والتخصصية على مصابغ الملابس، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية ألعاب التسالي في المراكز التجارية.

وقالت ميرة الشريفي رئيس فريق التفتيش: تحرص البلدية على تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والوقوف على الممارسات وشرح الأساليب الصحيحة في تعقيم الأدوات، والتوعية بالمخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات السلبية.

وأضافت الشريفي: تعمل بلدية مدينة العين استعداداً لعيد الأضحى من خلال فرق من وحدات المفتشين والمفتشات تقوم بشكل دوري ومستمر على زيارة مراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية للتأكد من النظافة العامة للمكان، والالتزام بتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة ومدى جودة وصلاحية المنتجات التجميلية وغيرها، والتدقيق على نظافة الزي الرسمي للعاملين، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة للزبون، والتشديد على التراخيص والفحوصات الطبية.

وتتضمن اشتراطات تقديم الخدمة تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية داخل مراكز التجميل وصالونات الحلاقة، من خلال التفتيش على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية لرفع جودة وسلامة المنتجات، والتأكد من خلو مراكز التجميل من المنتجات غير المعتمدة وغير المسجلة، والتي تشكل خطراً على سلامة الأفراد.