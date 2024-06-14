«التواجد البلدي» ينظم برنامجاً حافلاً بمدن منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «حياكم معنا» ينظم فريق التواجد البلدي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة للجمهور، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في قاعات الأفراح على مستوى مدن منطقة الظفرة، وتبدأ من الساعة الخامسة مساءً، وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

وتتضمن الفعاليات فقرات ومسابقات على المسرح لفئة الكبار والصغار، وتقديم جوائز قيمة للفائزين، بالإضافة إلى فقرات الألعاب الشعبية، وركن الأسر المنتجة والرسم، وعروض الفرقة الشعبية والشخصيات الكرتونية.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي على تنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تسهم في تحقيق رضا وإسعاد المجتمع، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي الذي يعكس أصالتنا، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية وغرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي.