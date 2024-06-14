3 مسالخ بأبوظبي لتجهيز الأضاحي

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي 3 مسالخ مخصصة لتجهيز ذبائح الجمهور، فيما بينت أن مسلخ أبوظبي الآلي الواقع في منطقة ميناء زايد مخصص فقط لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية.

وبينت البلدية أن كلاً من مسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة الآلي، ومسلخ الشهامة الآلي، ستكون جاهزة منذ ساعات الصباح الأولى لأول أيام عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المضحين لتجهيز ذبائح الجمهور.

وتبدأ خدمات المسالخ من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 05:30 مساءً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ورفعت البلدية جاهزية المسالخ التابعة لها لاستقبال الجمهور، حيث من المتوقع أن تستقبل المسالخ خلال العيد 37 ألف أضحية وذبيحة. وعملت البلدية على زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة، وكذلك أعداد مسؤولي تسلم الذبائح وتسليم اللحوم في كل مسلخ، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم خدماتها بكل سهولة ويسر.

وأوضحت البلدية أنها خصصت مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

وأتاحت البلدية للجمهور طلب الذبائح عبر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، مثل تطبيق: «ذبيحتي»، و«ذبائح الجزيرة»، و«ذبائح الإمارات»، و«حلال مزارعنا»، التي يمكن من خلالها اختيار أنواع الذبائح، والأصناف، والأوزان، وطرق التقطيع، والمكان الذي يتم توصيلها إليه، حيث تضم قائمة الأغنام المتوافرة بالتطبيقات جميع أنواع الذبائح الموجودة في الأسواق المحلية مثل: المحلي، والكشميري، والصومالي، والأردني، والأسترالي وغيرها.

وتهيب بلدية مدينة أبوظبي بالجمهور الكريم تجنب القيام بعمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، كما تقوم الفرق التابعة لإدارة التفتيش في المراكز الفرعية للبلدية باستقبال البلاغات ومتابعتها وتطبيق الغرامات على المخالفين.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة حملة تفتيشية استهدفت التأكد من جاهزية المسالخ في أبوظبي وضواحيها، ونظافة بيئتها العامة، وقدرتها على استقبال المتعاملين بأفضل كفاءة.