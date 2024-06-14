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«زمالة التمريض» في مدينة شخبوط الطبية يحصل على اعتماد الممارسة الانتقالية

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
15 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصول برنامج زمالة التمريض على برنامج اعتماد الممارسة الانتقالية من «مركز اعتماد الممرضين الأميركيين». 
ويضع برنامج اعتماد الممارسة الانتقالية معايير عالمية لبرامج الزمالة التي تؤهل الممرضين المُسجلين للانتقال إلى مجالات عمل جديدة في الممارسة الطبية، ويعكس هذا الاعتماد جهوداً دؤوبة واستراتيجية لتلبية المعايير الصارمة التي وضعها المركز، ويمثل تتويجاً للتميز في مجال التمريض. ويوفر البرنامج للزملاء مساراً منظماً للممارسة الانتقالية، ما يعزز ثقتهم وكفاءتهم ويرتقي بمهاراتهم المهنية لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية المتخصصة والشاملة للمرضى.
وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن حصول مدينة الشيخ شخبوط الطبية على برنامج اعتماد الممارسة الانتقالية من مركز اعتماد الممرضين الأميركيين يُمثّل تكريماً رفيع المستوى لكادرنا التمريضي وجهوده الدؤوبة وعمله المتفاني المستمر، حيث يُعبّر هذا الإنجاز عن جودة برنامجنا لزمالة التمريض، ويرسّخ المكانة الرائدة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في مجال تعليم وتدريب التمريض في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأشار المستشفى إلى أنه تم تخطيط وتنفيذ هذا الإنجاز بعناية فائقة على مدار عامين، مما يعكس التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالاستثمار في تطوير الكوادر الطبية والمساهمة في تحقيق رؤية قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، حيث شملت عملية الاعتماد على مرحلة تخطيط أولية ومرحلة تطبيق تجريبي، تلتها عمليات تقييم صارمة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الكريم صالح، عميد التعليم بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نُعبّر عن فخرنا بالإنجاز الذي حققه برنامج زمالة التمريض في المستشفى، والذي يمكّن الكادر التمريضي من خلال التدريب المنظم والبرامج الإرشادية من تعزيز مهاراتهم الأساسية».
وبدورها، قالت زليخة الحوسني، الرئيس التنفيذي للتمريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نحتفل اليوم بإنجاز كبير يُمثل علامة فارقة في مسيرة التزامنا بالتميز في تعليم التمريض والتطوير المهني».

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