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علوم الدار

«الكيمياء» و«الأحياء».. مسك الختام لطلبة الثاني عشر

اليوم الأخير من الامتحان كان مسك الختام (أرشيفية)
15 يونيو 2024 01:06

إبراهيم سليم، دينا جوني، سعيد أحمد (الاتحاد)

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أنهى طلبة الثاني عشر أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2023/ 2024، وخرج الطلبة من مختلف الشعب سعداء بنهاية العام الدراسي، وبيسر وسهولة الامتحان في مادتي الأحياء للعام، والكيمياء للمتقدم. وخرج الطلبة قبل نهاية الوقت. 
وأعرب طلبة الثاني عشر «متقدم» عن ارتياحهم للامتحان في مادة الكيمياء الذي فاق توقعاتهم من ناحية كونه جاء سهلاً، إذ جاء معظم الأسئلة من الهيكل، دون أي تعقيدات. 
واتسمت أسئلة الكيمياء بأنها كانت مباشرة، ولم تخرج عن الكتاب، وضمن ما تمت دراسته والتدريب عليه. وقال الطلبة محمد الكارسي، وعبدالله جهاد ومحمد الطائي ومحمد حسن، «متقدم»، إن اليوم الأخير كان مسك الختام، والكل كان متخوفاً من امتحان الكيمياء الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، معربين عن ارتياحهم للأسئلة التي كانت شبه مباشرة.
وفيما يتعلق بطلبة الثاني عشر «عام»، أنهى الطلبة الامتحان بمادة الأحياء، مجمعين على أنها جاءت أيضاً في مستوي الطالب المتوسط، وجاء الامتحان خالياً من أى تعقيدات سوى بعض الأسئلة التي تظهر الفروق الفردية بين الطلاب. 
وقال الطلبة يوسف طارق، وهادي كمال وأحمد هشام، وحسن خالد ويوسف حمارشة ويوسف أبوعبيدة، إن الامتحان «إلكتروني فقط»، وجاء مباشراً وكان أجمل ختام، حيث لم يخرج عن الهيكل، وتضمن 20 سؤالاً، وكان الوقت أيضاً مناسب جداً.

طلبة: «مفاجأة» في اليوم الأخير 
أدّى طلبة المتقدّم والنخبة امتحان مادة الكيمياء، فيما كان لطلبة العام الاختيار ما بين مادتي الأحياء والكيمياء. وأجمع الطلبة  في دبي على صعوبة أسئلة مادة الأحياء، معتبرين أنها تتضمن الكثير من الأسئلة والمعادلات العلمية المعقّدة، والتي لم يتوقع الطلبة أن تكون من ضمن الورقة الامتحانية، وأن اليوم الأخير من الامتحان شكّل مفاجأة غير سارّة قبل إجازة عيد الأضحى.
ولفتت الطالبتان ميثاء سالم وعفراء شاهين إلى أن معظم الطلبة خلال الامتحانات الفصلية يحاولون التركيز في الدراسة والمراجعة على الوحدات التي غالباً ستأتي في الامتحان الختامي، مع استذكار المعادلات الأساسية التي لا يمكن استكمال أي سؤال من دون حفظها. وأشارتا إلى أن المفاجأة كانت كبيرة داخل اللجان الامتحانية لأن نحو نصف الأسئلة الواردة لم يتوقعها معظم الطلبة. وأكدتا أن المعلمين شرحوا جميع الوحدات المطلوبة خلال الفصل الدراسي الثالث، إلا أن النقاط التي ركّز عليها الامتحان كانت «مخيّبة للآمال» وتؤثر على المعدل العام الذي يطمحون له.
ولفتتا أن العديد من الطلبة داخل اللجان طالبوا الأساتذة بشروحات أو توجيهات للتمكّن من استكمال حلّ الأسئلة، إلا أن المراقبين طلبوا منهم التركيز في الامتحان وعدم التوجه بالحديث لا للمعلمين ولا للطلبة، وإلا سيتم تطبيق ما ورد في دليل مخالفة نظام الامتحانات، وبالتالي تطبيق لائحة السلوك وخصم الدرجات. وأشارتا إلى أن امتحان نهاية العام شهد تشديداً على الرقابة داخل اللجان الامتحانية، وغياب المرونة من قبل المراقبين.

عجمان.. أسئلة واضحة
أكد عدد من طلبة الثاني عشر بعجمان، أن أسئلة اختبار مادتي الكيمياء والأحياء، جاءت سهلة وواضحة، ولم تواجههم أي صعوبة فيها، مؤكدين أن الاختبارين سيحققان لهم نتائج عالية.
وقال الطالب أحمد خالد الشحي، مسار عام بعجمان، إن أسئلة مادة الأحياء، سهلة للطالب الذي حضر الحصص الدراسية، واستمع للمعلم بشكل جيد، لافتاً إلى أن الأسئلة كانت مطابقة لما تعلمه أثناء دراسته، ولا تحتاج إلى تفكير.
وبدوره، قال الطالب علي محمد عبدالله، مسار متقدم بعجمان، إن أسئلة مادة الكيمياء، كانت واضحة وسهلة، واستطاع الإجابة عنها في الوقت المحدد للاختبار، ولم تواجهه أية صعوبة أو مشاكل تقنية في الجهاز.

أم القيوين.. نهاية موفقة
عبّر عدد من طلبة الثاني عشر بأم القيوين، عن فرحتهم بسهولة أسئلة اختبارات مادتي الكيمياء والأحياء، مؤكدين أنها ختام موفق لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي.
وقال الطالب محمد سيف الغفلي، مسار متقدم بأم القيوين، إن اختبار مادة الكيمياء، جاء في 20 سؤالاً إلكترونياً، وفي فترة زمنية لساعتين، حيث استطاع إنهاء الاختبار بكل بساطة وسهولة، نظراً لوضوح الأسئلة، التي جاءت مطابقة لما تدربوا عليه.
وقال الطالب عبدالرحمن المنصوري، مسار عام، إن أسئلة مادة الأحياء، كانت سهلة، ولا تحتاج إلى جهد، كما أن الوقت كان كافياً، لافتاً إلى أنها كانت نهاية موفقة وسعيدة للاختبارات.

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