المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا»: المرأة عنصر فاعل في دبلوماسية المناخ

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» على الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة في دبلوماسية المناخ، ومواجهة التغير المناخي سواء داخل الدولة أو خارجها. وقالت الحوسني، على هامش أعمال اجتماع مجلس «آيرينا» الـ27 التي تعقد في أبوظبي يومي 13 و14 يونيو الجاري، إن دولة الإمارات من الدول السباقة في إدخال العناصر النسائية الناجحة بشكل كبير في جميع القطاعات بما فيها قطاع الطاقة المتجددة ودبلوماسية المناخ. ولفتت إلى الحرص على إشراك الكادر النسائي في كافة الاجتماعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي، ودعمه من خلال إطلاق مبادرات نوعية تعزز من حضورها كمبادرة «المرأة في دبلوماسية المناخ» التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع «آيرينا».

وقالت: «نعتمد في دولة الإمارات مثل هذه المنصات واستضافة الحوارات لإلقاء الضوء على النجاحات التي تسهم بها المرأة في هذا القطاع، بالإضافة إلى مشاركة وتوضيح التحديات التي قد تخرج من خلال عدم تفعيل دور المرأة بشكل فعال في هذا الشأن».

وحول تطور مشهد الطاقة المتجددة في الدولة، أكدت الحوسني أن الإمارات في طريقها للوصول إلى هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث تبلغ إنتاجية الطاقة المتجددة في الدولة نحو 6 جيجاوات وبالتحديد من الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروعات قيد التطوير ستضيف نحو 3.3 جيجاوات موزعة بواقع 1.8 جيجاوات من المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية و1.5 لمحطة عجبان. وأوضحت أن الدولة تمشي بخطى ثابتة وواثقة للوصول إلى هذا الهدف حيث تطمح لأن يصل هدفها إلى 16 جيجاوات من الطاقة المتجددة وبحدود الـ19 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وقالت: نفخر بما تم إنجازه في مؤتمر الأطراف cop28 واتفاق الإمارات، الذي يرتكز على واحد من أهم المخرجات، وهو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتم اعتماد آيرينا لمراقبة منجزات الدول في الوصول إلى هذا الهدف وإعداد تقرير يسهم في دعم cop28. وحول اجتماع مجلس آيرينا الـ27، أكدت أهميته في الاطلاع على ما تم إنجازه والمشروعات التي تمت ترسيتها واعتماد الميزانية والبرامج التشغيلية للوكالة خلال المرحلة المقبلة.