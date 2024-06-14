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علوم الدار

على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة يلتقي رئيس الوزراء البريطاني
14 يونيو 2024 23:18

 التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركة سموه في جلسة قمة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة التي تستضيفها الجمهورية الإيطالية.

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بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتنموية.
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى ضرورة تعزيز أسس السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ريشي سوناك
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