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علوم الدار

طحنون بن زايد:  رئيس الدولة حريص على ترسيخ موقع الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة

طحنون بن زايد:  رئيس الدولة حريص على ترسيخ موقع الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة
15 يونيو 2024 14:50

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حريص على ترسيخ موقع الإمارات وريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة على الساحة الدولية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تشرفت بمرافقة صاحب السمو رئيس الدولة في قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيطاليا .. سموه حريص على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وترسيخ موقع الإمارات وريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة على الساحة الدولية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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