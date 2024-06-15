سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الأوروغواي الشرقية

التقى سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، معالي عمر باغانيني وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية.

ونقل سعادة السفير إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.