السبت 15 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الأوروغواي الشرقية

سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الأوروغواي الشرقية
15 يونيو 2024 16:09

التقى سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، معالي عمر باغانيني وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية.
ونقل سعادة السفير إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية دوام التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتصدر «الزمن الأفضل» في «مونديال الفورمولا-1»
«سلة» شباب الأهلي تبحث عن التاريخ
المصدر: وام
الإمارات
الأوروغواي
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
14 يونيو 2024
«أمبيرو انفستمنت» تستثمر 400 مليون درهم في قطاع التجزئة بدبي
اقتصاد
«أمبيرو انفستمنت» تستثمر 400 مليون درهم في قطاع التجزئة بدبي
اليوم 17:13
سيريل رامابوزا خلال جلسة للبرلمان في جنوب أفريقيا
الأخبار العالمية
انتخاب رامابوزا رئيساً لجنوب أفريقيا لولاية جديدة
اليوم 17:12
أميرة ويلز في عربة مع أطفالها
الترفيه
أميرة ويلز تظهر لأول مرة منذ إصابتها بالسرطان
اليوم 16:58
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على رد الغرب بشأن اقتراح بوتين بشأن أوكرنيا
اليوم 16:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©