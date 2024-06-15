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علوم الدار

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
15 يونيو 2024 16:11

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح غد «الأحد»، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.
ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.
ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في قصر سموه بالرميلة في الفترتين الصباحية والمسائية في أول وثاني أيام عيد الأضحى.

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