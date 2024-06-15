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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية

رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
15 يونيو 2024 20:33

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الحجاج من دولة الإمارات بأداء الحج، وتمنى لهم الصحة والعافية والعودة سالمين.
وجاء، في رسالة نصية وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى الحجاج من الإمارات «إخواني وأخواتي حجاج دولة الإمارات، أهنئكم بأداء فريضة الحج. وأسأل الله لكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً والتوفيق في أداء باقي المناسك وأنتم في صحة وعافية».
 وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا، لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم والحرص على أداء مناسككم بأمان».
وختم سموه بالدعاء للحجاج «ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين، أخوكم محمد بن زايد».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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