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علوم الدار

حاكم عجمان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى

حاكم عجمان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى
15 يونيو 2024 23:08

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية، والإسلامية باليمن والخير والبركات.
كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وبعث سموه، برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، بهذه المناسبة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

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