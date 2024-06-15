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علوم الدار

رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول الشقيقة

رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول الشقيقة
15 يونيو 2024 23:13

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من: صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة. 
وأعرب القادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.

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