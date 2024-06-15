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«أبوظبي للتنقل» يفعل قطر المركبات في العين

«أبوظبي للتنقل» يفعل قطر المركبات في العين
16 يونيو 2024 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة بـ «أبوظبي للتنقل»، بدء تفعيل خدمة قطر المركبات المخالفة لنظام مواقف في مدينة العين، ابتداءً من الأربعاء المقبل، ويأتي هذا الإجراء جزءاً من تطبيق قانون تنظيم «مواقف» الذي يهدف إلى تنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق المدينة.
وأكد «أبوظبي للتنقل» أن عملية قطر المركبات ستكون وفقاً لنوعية المخالفة، ففي حالة وجود المركبات من دون لوحات مرورية في منطقة المواقف سيتم قطر المركبة المخالفة بشكل فوري إلى ساحة حجز المركبات في صناعية مدينة العين، وفي حالات أخرى حسب بند المخالفة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم قطر المركبات في حالتي عرض المركبات الخاصة للبيع، أو استخدامها لأغراض تجارية، أو دعائية أو ترويجية، وكذلك في حالة حجز الموقف من دون تصريح أو بتصريح منتهي الصلاحية. إذ يدعو «أبوظبي للتنقل» الجمهور في مدينة العين إلى الالتزام بنظام «مواقف» لتجنب قطر المركبات وتفادي المخالفات.
ونوّه «أبوظبي للتنقل» بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، والتوقف بشكل صحيح ونظامي في الأماكن المخصصة للوقوف، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن وسلامة المجتمع.
هذا وتستكمل فرق العمل ورشها التثقيفية لرفع مستوى وعي الجمهور حول نظام إدارة المواقف العامة، إذ نفذ «أبوظبي للتنقل» حملة توعية في وقت لاحق لزيادة وعي أصحاب المحال التجارية والجمهور حول خدمة مواقف وآلية استخدامها وتداعياتها الإيجابية على الحركة المرورية، والقطاعات الخدمية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية.

دائرة البلديات والنقل
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