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علوم الدار

«خيرية الشارقة» ودبي الإسلامي ينفذان كسوة العيد

«خيرية الشارقة» ودبي الإسلامي ينفذان كسوة العيد
16 يونيو 2024 01:52

الشارقة (الاتحاد) 

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نفذت جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، مبادرة كسوة العيد، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت فرق الجمعية بتوزيع الملابس الجاهزة على 400 حالة من المستحقين.
 وقال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق: «تأتي مبادرة كسوة العيد مع بنك دبي الإسلامي، تأكيداً على العمل المشترك القائم والذي يستهدف دعم مشاريع الجمعية وتبني المبادرات التي تعزز هذه الشراكة وترسم البهجة على وجوه المستحقين».
وأكد أن الجمعية وبنك دبي الإسلامي لديهما عمل مشترك طويل المدى، حيث يقوم بنك دبي الإسلامي بدعم مشروع زكاة المال الذي تنفذه الجمعية بشكل مستمر من خلال مشاريعها على مدار العام، وتأتي مبادرة كسوة العيد لتعمق الشراكة القائمة، وتؤكد قيمة العمل المشترك وتجسد الدور المؤسسي، والمسؤولية المجتمعية، إعلاءً لقيم العطاء ونشر التكافل الاجتماعي في المجتمع. 
وأشار ابن نصار إلى أن قيمة هذا العمل تتجلى في التعاون على هدف واحد وهو إدخال السرور إلى قلوب الفئات المستفيدة، بالإضافة لتعزيز نهج العمل الإنساني، وتحفيز مختلف الفئات المجتمعية، على المشاركة في المشاريع الإنسانية، وفتح المجال أمام الراغبين في المساهمة بالإعمال التطوعية لإحياء قيم الخير والمساعدة، متوجهاً بالشكر الجزيل للقائمين على بنك دبي الإسلامي في دعم هذه المبادرة.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
بنك دبي الإسلامي
كسوة العيد
عيد الأضحى
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