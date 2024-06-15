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جمعية الإمارات للسرطان تنظم حملة للتبرع بالدم

جمعية الإمارات للسرطان تنظم حملة للتبرع بالدم
16 يونيو 2024 01:52

العين (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان، حملة للتبرع بالدم، تزامناً مع «اليوم العالمي للتبرع بالدم»، وذلك في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع خدمات بنك الدم، وفندق موفنبيك رأس الخيمة، وبنك الدم في مستشفى صقر، وفي منطقة العين، بالتعاون مع مستشفيات «ميديكلينك».
وذكرت إدارة الجمعية، أن الحملة حققت نجاحاً كبيراً، وشارك فيها متبرعون من ست عشرة جنسية مختلفة. وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن حملات التبرع بالدم، التي دأبت الجمعية على تنفيذها بشكل دوري على مدار العام، تهدف إلى دعم المرضى الذين هم بحاجة لقطرات من الدم، وبالتالي توفير المخزون الكافي من الوحدات الدموية، لصالح إجراء العمليات الطبية والجراحية»، مؤكداً أن حملات التبرع بالدم تعد إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها جمعية الإمارات للسرطان.
من جهته، أشار عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية إلى أن هذه المبادرات في اليوم العالمي للتبرع بالدم، تهدف إلى إذكاء الوعي، وتجسيد القيم الإنسانية النبيلة، التي يتسم بها المجتمع، من أجل إنقاذ حياة الآخرين، وتوفير وحدات دم لسد حاجة المستشفيات الحكومية والخاصة، وخدمة مرضى السرطان والحالات الطارئة.
وذكر أن حملات التبرع بالدم التي استمرت على مدى يومين، شهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين والموظفين، من الجنسيات كافة، الذين تسابقوا للقيام بالواجب الإنساني.

جمعية الإمارات للسرطان
التبرع بالدم
بنك الدم
مستشفى صقر
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